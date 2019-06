Overleden automobilist in Lochem is 62-jarige man uit Ruurlo

Zeddam/Sint Joris flikt het tegen Jonge Kracht en schrijft geschiede­nis: promotie naar 3e klasse

10 juni WESTERVOORT - Zeddam/Sint Joris speelde maandagmiddag de laatste wedstrijd in de korte clubhistorie tegen Jonge Kracht. Het werd een duel om nooit te vergeten. Zeddam/Sint Joris won in Westervoort met 3-1 van de Huissenaren en speelt volgend seizoen onder de naam vv Montferland in de derde klasse.