Overleden persoon gevonden in Twentekanaal in Lochem

Interactieve kaart Explosieve stijging autobran­den Gelderland

13:51 Het aantal auto's dat in Gelderland in brand is gestoken is vorig jaar fors toegenomen. Meer dan 600 voertuigen gingen in deze provincie in vlammen op, een stijging van bijna 20 procent. Nergens in Nederland nam het aantal autobranden zo explosief toe.