Overreden Pool bij Braamt en automobilist waren collega's

Dat blijkt uit gesprekken met diverse betrokkenen. De man die om het leven kwam, was een 35-jarige man uit de omgeving van Katowice, in Zuid-Polen.

Net begonnen

Het slachtoffer was maandag bij Esbro begonnen. In de nacht van dinsdag op woensdag, rond één uur, zat zijn dienst er op. Hij vertrok, vermoedelijk lopend, richting Zeddam, een afstand van ruim 5 kilometer. Daar logeerde hij in hotel De Uitkijk. Dat hotel is onlangs gekocht door Fides, een uitzendorganisatie die veel Polen in de Achterhoek heeft werken. De overleden Pool werkte ook voor Fides.

Collega's

De man die hem aanreed is ook een Pool, van 32 jaar. Hij woont in Kranenburg, Duitsland. Hij is woensdagochtend door de Duitse politie aangehouden, maar is later diezelfde dag weer op vrije voeten gesteld. De 32-jarige Pool werkt ook bij Esbro, maar niet via Fides.

Quote Hij is intens verdrietig Ronald Hilberdink van Fies Zijn dienst zat er iets later op dan die van zijn 35-jarige landgenoot. Hij heeft zijn auto gepakt en is begonnen aan de rit naar huis. De route naar Kranenburg loopt via Kilder, Braamt, Zeddam, 's-Heerenberg, Emmerik en Kleef. Ter hoogte van Braamt, op de Hooglandseweg, heeft hij zijn landgenoot geraakt. De Hooglandseweg is een weg met vrijliggende fietspaden. Het slachtoffer is op een van de fietspaden gevonden.



Aangezien er op de rijweg en in de berm tussen rijweg en fietspad brokstukken van een auto gevonden zijn, lijkt het er op dat de aanrijding op de rijbaan heeft plaatsgevonden. Of het slachtoffer zich inderdaad op de weg bevond, is nog niet duidelijk.

Doorgereden

De 32-jarige Pool is vervolgens doorgereden. Net over de grens bij 's-Heerenberg heeft hij zijn auto geparkeerd om de schade te bekijken. Daarbij werd hij door passerende Duitse agenten aangesproken. Hij zei dat hij in Nederland een wild dier voor de auto had gehad. De Duitse politie zocht daarop contact met haar Nederlandse collega's en hoorde van het ongeval bij Braamt. ,,De 32-jarige Pool is daarop met de politie meegereden naar Braamt en heeft daar het stoffelijk overschot gezien’’, zegt Ronald Hilberdink van Fides.

,,We gaan er vanuit dat hij werkelijk dacht dat hij een hert of een zwijn had aangereden. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij weer in vrijheid is gesteld. Hij is intens verdrietig.’’ Noch de Nederlandse, noch de Duitse politie wil hier iets over zeggen.