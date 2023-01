Overval gepleegd bij filiaal HEMA in Almelo, politie zoekt dader

Rond half 5 zaterdagmiddag kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten van een overval aan de Ootmarsumsestraat in Almelo. Daar bleek een getinte man van ongeveer 1.85 meter een overval gepleegd te hebben bij de HEMA. Of er buit is gemaakt is nog niet bekend. Het lijkt erop dat er geen mensen gewond zijn geraakt bij de overval.