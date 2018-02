Overval tankstation Ulft duurde 15 seconden: 'Give me the money'

Overval op tankstation in Ulft, dader vlucht te voet

24 februari ULFT - Het tankstation OQ Value in Ulft is vanavond rond 19.15 uur overvallen door een man. Het is niet duidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt en of er gewonden zijn. De verdachte is een man van 25 a 30 jaar oud die Engels sprak, stelde de politie in een Burgernet-bericht.