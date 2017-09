Overvallers Jumbo Zutphen nog altijd spoorloos, winkel wel open

Volgens politiewoordvoerder Nicôle van Voorst moet de overval heftig zijn geweest. De drie kwamen de winkel binnen kort na sluitingstijd en er was op dat moment veel personeel aanwezig, onder meer jonge werknemers van de vulploeg. ,,Personeel is bedreigd met een vuurwapen of iets wat daarop lijkt. Het glas van de schuifdeur is ingeslagen. Ze zijn ervandoor gegaan met een onbekende buit in een eveneens onbekende richting. We hopen op meer getuigen’’, zegt de politiewoordvoerder.