Paintballcentrum Wehl moet grondwal weghalen en netten ophangen, anders volgt een dwangsom

Extreme prijsstij­gin­gen in de bouw: ‘Deze derde klap gaat aannemers de kop kosten’

Bouwprojecten en aannemers in Oost-Nederland kunnen door de oorlog in Oekraïne in de knel komen. De prijzen voor bouwmaterialen schoten door corona en materialentekorten al omhoog. Daar komen de gevolgen van de oorlog en stijgende energieprijzen bovenop, zeggen Hans van Norel van Bouwend Nederland Regio Oost en Jelle Weever van MKB Nederland Regio Zwolle.

19 maart