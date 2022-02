Pand Signify in Winterswijk verkocht: partijgroothandel Chiel Meekes nieuwe eigenaar

WINTERSWIJK - Het pand van Signify in Winterswijk is verkocht. Chiel Meekes, handelsondernemer in restpartijen, heeft vrijdag de handtekening gezet onder de koopakte.

De 33-jarige Meekes is van plan zijn huidige partijgroothandel in Eibergen over te plaatsen naar Winterswijk. ,,Ik hou het pand in Eibergen wel aan, maar het is de bedoeling over anderhalf jaar het kantoor en de showroom naar Winterswijk te verhuizen", aldus Meekes.

De partijgroothandel van Chiel Meekes en zijn compagnon Jesse Giesen telt tussen de 55 en 60 medewerkers. Daarvan zal de meerderheid uiteindelijk werkzaam zijn aan de Rondweg in Winterswijk.

Sleuteloverdracht op 2 mei

Signify besloot vorig jaar de lampenfabriek in Winterswijk te sluiten. Het bedrijf draait nog door tot eind april. Op 2 mei is de sleuteloverdracht met Chiel Meekes. ,,We gaan dan eerst verbouwen”, vertelt de nieuwe eigenaar. ,,Want het pand moet nog wel opgeknapt worden. Maar op zich past dit bedrijf mij beter dan het bedrijf in Eibergen, omdat het vierkant is en hoger. Dus veel meer ruimte.”

Het bedrijf in Eibergen telt 20.000 vierkante meter, het pand van Signify in Winterswijk is 25.000 vierkante meter. Dat laatste staat op een perceel van 4,7 hectare. Voor de 2 hectare buitenruimte heeft Meekes nu eerst nog geen bestemming, maar het kan uiteindelijk nuttig blijken voor een uitbreiding.

Aankoop grond in Groenlo van de baan

Door de deal in Winterswijk ziet Meekes af van de aankoop van een stuk grond op de Laarberg in Groenlo. De van oorsprong Groenlose ondernemer had een optie op een perceel voor nieuwbouw. ,,Maar de aankoop van dit pand in Winterswijk is kostentechnisch vele malen gunstiger dan nieuwbouw, zeker nu alle materialen duur zijn geworden.”

Chiel Meekes koopt grote restpartijen op en verkoopt die weer door aan handelaren en winkeliers. Het gaat om uitverkooppartijen en faillissementsverkopen. Het varieert van kleding en speelgoed tot woninginrichting en elektrische apparaten. ,,Het is een snelle en eerlijke handel. Je ziet meteen wat je koopt en hoeft niet eerst te wachten op een levering uit China”, aldus Meekes, die als eigenaar nog volop meedraait in de aan- en verkoop.

Volledig scherm Bovenaanzicht van het bedrijf Signify in Winterswijk. © DG

Volledig scherm Leo Schouten, plantmanager bij Signify, (links) overhandigt het contract aan Jesse Gielen en Chiel Meekes (rechts). © DG