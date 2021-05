Pandemie of niet, nergens in Gelderland groeit het aantal banen zo hard als in de Achterhoek

Gelderland kende vorig jaar een banengroei van 0,7 procent gemiddeld, terwijl in de Achterhoek - in de zeven gemeenten - het aantal banen met 1,5 procent is gestegen. In totaal telt de Achterhoek 128.380 banen. Dat de regio ondanks de coronapandemie een banengroei kende in 2020, is minder vreemd dan het lijkt. De groei is namelijk voor een groot deel te danken aan de gezondheidszorg, met een plus van 870 banen.