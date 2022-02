Pannenkoekschip krijgt nieuw leven, maar na 40 jaar zónder pannenkoeken

Kringloop­win­kel Guus protes­teert bij gemeente­huis: ‘Alleen hier kan ik mijn spullen nog verkopen’

GENDRINGEN - Met een wagen vol spullen is Celal Oruc, van Kringloopwinkel Guus uit Ulft, maandagmiddag naar het gemeentehuis in Gendringen getrokken in een laatste poging hulp te krijgen. ,,Ik kan niet anders dan hier mijn spullen verkopen. Een pand heb ik niet meer.”

15 februari