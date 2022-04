Passie in Montferland vanwege succes in het verleden nu naar twee dagen

Voor het eerst in de geschiedenis wordt Passie in Montferland op twee avonden uitgevoerd. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. ,,De vorige keren, nog voor corona, was het zo druk in de kerk dat we hebben besloten het over twee avonden uit te smeren’’, zegt Ineke van Halteren, één van de drijvende krachten achter het spektakel in Zeddam.

Het verhaal over de laatste dagen en het lijden van Jezus wordt voor de achtste keer verteld. Het is een initiatief van de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam, nog steeds de belangrijkste financier. Passie in Montferland heeft een oecumenisch tintje: de uitvoering is in de rooms-katholieke Oswalduskerk in Zeddam.

In tegenstelling tot alle andere uitvoeringen in de regio is de Passion in Montferland gratis toegankelijk. Wel moeten bezoekers van tevoren een kaart aanvragen. Bijvoorbeeld via het mailadres passieinmontferland@gmail.com.

Licht- en geluidseffecten

In de loop van de jaren is het evenement in Zeddam meer en meer een spektakel geworden. ,,Het is enorm uitgebreid, onder meer met licht- en geluidseffecten”, zegt Van Halteren. Het Zeddams koor De Weerklank neemt traditiegetrouw het vocale deel voor zijn rekening, de hoofdrolspelers zijn al jaren dezelfde. ,,Maar we hebben ze wel zo ver gekregen dat ze allemaal zingen’’, aldus de organisatie. Regisseur is Greet Lukassen.

Beide avonden gaat de Oswalduskerk in Zeddam om 20.00 uur open. Een half uur later begint de uitvoering.