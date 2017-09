Patiënten van ontucht-tandartsen wijken uit naar buurdorpen

HALLE - Patiënten uit Halle van de geschorste tandarts Jamrad P. zoeken hun toevlucht in naburige dorpen. Gelukkig voor hen is er bij diverse praktijken nog plek. P. stond gisteren, samen met zijn broer Jahid – orthodontist van beroep – terecht voor het betasten van vrouwen en meisjes in zijn praktijken in Deventer en Halle.

Op 7 juli 2017 zijn ze al voor het tuchtcollege verschenen. De tandarts is voor een jaar geschorst, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De orthodontist wordt geschrapt uit het register en mag zich nooit meer orthodontist noemen.

Hoe kwamen de broers P. in Halle terecht? Jamrad (32) vestigde zich in 2014 in de Achterhoek. Hij nam destijds de praktijk over van Renate Rutgers, die na 31 jaar de zaak wel wilde overdoen aan haar waarnemer. ,,Het leek een prima tandarts, hij nam goed waar.’’ Als Jamrad ziet dat er in Halle en omgeving een enorme wachtlijst is voor orthodontie, komt zijn broer Jahid ook naar Halle. Zo ontstaat een dubbelpraktijk: tandarts en orthodontist onder één dak.

E-mailen?

Ondertussen zijn de wervende teksten van de tandartspraktijk in Halle nog steeds op internet te lezen. Maar wie belt, krijgt het antwoordapparaat: 'We zijn nu niet in de gelegenheid u te woord te staan. Voor afspraken kunt u ons e-mailen.' Maar via email komt er ook geen reactie. Een nieuwe patiënt, die zich vorige week aanmeldde via de website, kreeg tot op heden nul op het rekest. Halse patiënten in nood worden doorverwezen naar 0900-1515. Als ze dat bellen, krijgen ze een dienstdoende tandarts in de regio aan de lijn, met wie ze een afspraak kunnen maken.

Patiënten in Halle zoeken hun toevlucht nu in naburige dorpen. Bij de tandartsenpraktijk in Zelhem hebben zich al een stuk of 30 patiënten uit Halle gemeld. ,,De aanloop is eigenlijk al begonnen toen de vorige tandarts stopte. Je ziet dat heel vaak, dat er een overloop is op het moment dat een tandarts ermee ophoudt'’’ aldus de praktijkassistente. De vraag of ze ook verhalen heeft gehoord van Halse patiënten die zijn lastiggevallen door hun tandarts, wil ze niet beantwoorden. In principe is er nog plaats voor nieuwe patiënten in de Zelhemse praktijk.

Toevallig twee

Tandartspraktijk Heezen in Varsseveld heeft nog geen grote aanloop uit buurdorp Halle. ,,Toevallig hebben zich vanmorgen twee patiënten uit Halle aangemeld. Maar in principe hebben we een patiëntenstop. We zitten op zo'n 4.000 patiënten, dat is echt het maximum'', meldt de assistente van de praktijk.