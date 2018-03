Paul de Leeuw, Dumpert én nieuwe leden: partij stoelschopper is hot

Dumpert

,,Het ís wat als iemand tegen een stoel trapt. Morgen zit ik nog op de radio bij Omroep Gelderland en Dumpert komt nog een keer. Ik wist niet eens dat die site nog bestond, maar daar zat ik een beetje naast geloof ik... Dat clubje van Dumpert bepaalt nu wel waar het nieuws over gaat in Nederland, dat zal die mensen goed doen.’’



Krijgt zijn partij hierdoor een boost voor de verkiezingen? ,,Ik krijg ondersteunende reacties en word welkom geheten in een wereld van droogkloten en robots’’, reageert Hijink. ,,Het voordeel van een, op zo'n grote schaal draai om de oren, is veel aandacht. Om die ene zetel, die ons doel was, maak ik me geen zorgen meer. Met een beetje mazzel kunnen we omhoog kijken, dat zou me niets verbazen. Zo gaat het aantal verzoeken voor een lidmaatschap sky high, dat kunnen we voor de verkiezingen niet meer aan. Daarvoor zijn we te druk. We hebben vijf verzoeken binnengekregen en daar zit een tweeling bij, dus eigenlijk zes.’’