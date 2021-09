Paul van der Steen: van kabelkranttekenaar tot dé portrettist van literair Nederland

Doetinchem­se zanger Erik Hagelstein door naar finaleron­de The Voice Senior

24 september DOETINCHEM - Zanger Erik Hagelstein uit Doetinchem is door naar de finaleronde van The Voice Senior 2021. Met zijn vertolking van Maggie May van Rod Stewart drong hij vrijdagavond door tot de laatste acht in de talentenjacht voor 60-plussers op RTL4.