Peperdure Rolls Royce op kant in sloot bij eenzijdig ongeluk in Azewijn

column Vluchten naar Duitsland was ooit een ironische gedachte

13 juli Deze zomer verblijf ik in Berlijn; ik was te veel in het dorp geweest. Daar was het zoals Peter Fox in Haus am See zingt: ‘Hier bin ich gebor’n. Kenn’ die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg.’