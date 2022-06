Peter helpt bij open dag bij crematorium: ‘Mensen met een verstandelijke beperking horen óók bij een afscheid’

De Winterswijker is zondag 12 juni betrokken een open dag, speciaal voor mensen met een beperking, bij het crematorium Hart van Berkelland.



Dibbets heeft een verstandelijke beperking. Zijn moeder Marja: „Toen je geboren werd had je een knalrood koppie. Al snel waarschuwden de dokters dat je geen galgangen had aangemaakt. Eerst verwachtten ze dat je binnen een paar dagen zou overlijden. Later werd dat één, hooguit twee jaar. Later drie tot vier, vijf tot zes, tien jaar. Maar gelukkig ben je er nog.”