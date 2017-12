Peter woont op een afgedankt werkschip: 'Een jongensdroom'

Uitgangspunt was een aangenaam klimaat aan boord. ,,Het schip is van metaal, waardoor het binnen nogal vochtig kan zijn. De houtkachel zorgt voor basiswarmte en droge lucht. Dat lukt niet met alleen een cv. Als ik overdag weg ben, geeft de kachel zoveel warmte af dat het bij terugkomst nooit echt koud is.’’



Broekmeulen heeft 70 vierkante meter aan vloeroppervlakte. Voor een man alleen is dat oké, zeker op een boot. Maar toen hij hier met zijn gezin woonde, moest er worden geïmproviseerd.



,,Als je hiervoor kiest, weet je dat je moet schipperen met de ruimte’’, zegt hij. ,,Maar ik ben van alle gemakken voorzien, inclusief een wasmachine. Alleen de vaatwasser ontbreekt. Die heb ik ook niet nodig.’’



Alles is anders aan boord van een woonboot. Een riolering? Die ontbreekt. Broekmeulen loost het afvalwater rechtstreeks in de dode arm van de IJssel. ,,Voorlopig mag dat nog. Ja, ook het toiletwater gaat de rivier in. Het is organisch afval hè. En voor de wasmachine gebruik ik ecologische zeep.’’



De boot is grotendeels zelfvoorzienend. De windmolen en zonnecollectoren zorgen voor de energie, die in accu's wordt opgeslagen. Als Broekmeulen goed let op zijn stroomverbruik, kan het nét. In noodgevallen mag hij van de buren elektriciteit 'aftappen'. Afval brengt hij naar de naburige camping, want de gemeente komt het niet ophalen. Te ingewikkeld en dus te duur. Om diezelfde reden hoeft hij ook geen ozb te betalen. ,,Als de gemeente me ervoor aanslaat, moeten ze hier ook met brandweer of ambulance kunnen komen. En dat lukt niet.’’