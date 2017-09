Peters mini-auto voor de tweede keer vernield

WINTERSWIJK - De mini-auto van Winterswijker Peter Dibbets is voor de tweede keer vernield. In de nacht van vrijdag op zaterdag sneuvelde de achterruit en werd de achterklep kapot getrokken. En opnieuw staat de verstandelijk beperkte Winterswijker niet alleen: er is hem van alle kanten hulp aangeboden.

,,Ik heb alweer gesproken met autobedrijf Meerdink en Autoschade Winterswijk”, vertelt Peter, terwijl hij naast zijn mini-auto staat, die op zijn vaste plek in de Wilhelminastraat in Winterswijk is geparkeerd. ,,Ze gaan bekijken of ze de auto weer kunnen maken.”

Niks gehoord

Net als in april 2016 is de auto ’s nachts door onbekenden toegetakeld. ,,Het is weer scheisse”, vertelt Peter. ,,Het is weer hetzelfde als de vorige keer. Ik heb niks gehoord, helemaal niks.” Zaterdagochtend werd er aan de deur aan zijn woning geklopt, een van de zijn buren meldde dat zijn wagen was vernield. Eerst werd de ruit eruit getikt, de glassplinters lagen zowel in als rond de mini-auto.

Peter Dibbets kreeg meteen hulp aangeboden: er kwam een man langsfietsen die hem aanbood een stuk plexiglas op maat te maken en op de achterkant van de wagen vast te maken. ,,Ik kan de wagen nu in ieder geval gebruiken.” De verbazing over de spontane hulp klinkt door in zijn stem. Nee, ik ken die man helemaal niet, ik weet zijn naam niet eens.”

Camera's

Op Facebook is ook gereageerd door plaatsgenoten die een actie willen beginnen om geld in te zamelen. Zelf is Peter Dibbets bij winkeliers aan de overkant van zijn woning langs geweest, om te kijken of zij beelden van beveiligingscamera’s hebben.

Een van de camera’s van Jasper Muziek in Meddosestraat is op de gevel van de winkel gericht, maar de woning van Peter Dibbets valt ook in dat blikveld. Eigenaar Jasper Schutten heeft de beelden van de afgelopen nacht al bekeken, maar het autootje staat er net niet op. Misschien dat de dader (of daders) wel ergens te zien zijn als passant, maar er is geen beeld van de vernieling zelf.