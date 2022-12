Piepjonge teckels gered van illegale hondenhandel: ‘Alsof het tweedehands tasjes zijn’

’s-HEERENBERG - Twee hondenhandelaren zijn maandagochtend door de politie opgepakt bij een tankstation aan de Drieheuvelenweg in ’s-Heerenberg. Zij wilden hier twee illegale teckels verkopen, maar hadden de pech dat dierenactiegroep House of Animals was ingeschakeld.

Bij datzelfde tankstation werd onlangs ook al een hondje overhandigd. Een Pomeriaan uit Hongarije, die achteraf slechts een week of vier oud bleek te zijn. Om een buitenlandse pup te importeren, moet het dier minimaal vijftien weken oud zijn en bepaalde inentingen hebben.

De kopers waren in de veronderstelling dat zij samen naar het huis van de fokker zouden rijden, maar ze kregen ineens de Pomeriaan in hun handen gedrukt. ,,Eenmaal in de auto zakte het beestje al in elkaar’’, vertelt Karen Soeters, oprichter van House of Animals. ,,Bij de dierenarts is het hondje overleden.”

Quote Echt bizar dat zulke handelaren bij een tankstati­on twee hondjes willen overdragen. Alsof het tweede­hands tasjes zijn.

Twee teckels bij het tankstation

Maandag volgde een nieuwe overdracht nadat dezelfde hondenhandelaar weer een advertentie had gezet op Marktplaats. Dit keer waren House of Animals en de politie ingeschakeld. Twee handelaren werden bij het tankstation ter plekke ingerekend.

De betreffende teckels waarmee zij op de proppen kwamen, waren veel jonger dan in de vaccinatiebewijzen stond. Paspoorten ontbraken überhaupt. ,,De teckels zijn een week of zeven oud", zegt Soeters. ,,Voor pups die uit Nederland komen, zou je dan denken: dat kan. Maar deze pups komen uit Hongarije en hebben er een hele reis opzitten. Daar zijn ze véél te jong voor.”

De pups zijn naar een opvanglocatie gebracht.

Hondenhandel niet alleen bij de grens

Illegale hondenhandel komt volgens de politie overal voor in Nederland. Dat ziet Soeters ook. ,,Het is niet zo dat dit alleen in de grensstreek gebeurt. We hadden laatst ook een grote actie in Amsterdam, samen met de politie.



Jaarlijks komen er zo’n 70.000 tot 80.000 honden illegaal Nederland binnen. Het frustreert ons dat er maar advertenties op Marktplaats blijven komen, inmiddels ook steeds vaker van kleine handelaren. Lang niet alle advertenties met dit soort honden worden snel verwijderd. Daarom is het voor ons dweilen met de kraan open.”

Soeters is wel blij met de medewerking van de politie. ,,Deze actie in ’s-Heerenberg is heel snel in gang gezet. Echt bizar dat zulke handelaren bij een tankstation twee hondjes willen overdragen. Alsof het tweedehands tasjes zijn.”

