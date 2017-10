'Piggende' Jesse heeft advocaat Moszkowicz in de arm genomen

Simone Vaags (19) in de race voor plek als koffermeisje in Miljoenenjacht

12:14 BORCULO - Vrijdag is dé dag voor Simone Vaags (19) uit Borculo. Dan wordt bekend of ze een vrijgekomen plek als ‘Koffermeisje’ mag innemen in de Postcode Loterijshow van RTL. De Achterhoekse is één van de vijf nog overgebleven kandidaten.