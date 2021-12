Pim (11) en Rein (11) roepen op: draag allemaal korte broek in strijd tegen kanker bij kinderen

Alleen nog met ‘corona­band­je’ om winkelen en naar de kerstmarkt in Bocholt

BOCHOLT - Mensen die in Bocholt willen winkelen of er bijvoorbeeld de kerstmarkt bezoeken, mogen dit alleen als ze kunnen bewijzen gevaccineerd te zijn of genezen van corona. Hiervoor worden vanaf vrijdag polsbandjes verstrekt, waarmee de Duitse grensstad het makkelijker wil maken voor zowel klanten als voor de controles hierop.

