Pim draagt lederhose zelfs op kantoor

,,Dat is een echte! Wat gaaf!’’ Pim Michels herinnert zich de reactie van zijn vrienden nog als de dag van gisteren. De voor een schijntje op de kop getikte lederhose die hij tijdens zijn allereerste bezoek aan een Oktoberfest droeg, was snel kapot. Een jaar later was hij tot in Zuid-Duitsland op zoek gegaan naar een topbroek. Met resultaat. Deze moesten zijn vrienden ook hebben.

Hoogtepunt

De Hengeloër merkt al snel dat er ook buiten zijn vriendengroep interesse is. Een handeltje is geboren. Nu - zo'n zes jaar later - verkoopt Michels de traditionele Duitse kledij via zijn webshop aan feestgangers uit heel Nederland en België. Het is een uit de hand gelopen hobby met deze tijd van het jaar als hoogtepunt. ,,In september en oktober is het echt aanpoten’’, zegt hij.

Michels, werkzaam als zelfstandig internetmarketeer, geeft lange tijd zijn grote hobby nog vorm vanuit huis. Sinds kort huurt de Oktoberfest-liefhebber daarom in een bedrijfspand in Hengelo kantoor- en opslagruimte. Ook komen er geregeld geïnteresseerden langs om het materiaal even te voelen.

Vernoemd

Veel van de modellen in de zeer kleine showroom zijn vernoemd naar vrienden van Michels. Zo is er lederhose Roland van hertenleer, lederhose Remco van runderleer en het trachtenvest Sander. Sommige broeken kosten honderden euro's, maar wie een passie heeft voor deze kleding blijkt het geld ervoor over te hebben. ,,Er zijn heel wat mensen op zoek naar net dat stapje meer", stelt Michels vast. Bij hemzelf ontstaat de passie in 2010 bij een bezoek aan het Oktoberfest in Münster, Duitsland. ,,Dat feest is zó leuk!’’, vertelt hij daar nu over. ,,Dat kennen we in Nederland helemaal niet. Je zit aan lange tafels, je drinkt liters bier en je praat met Jan en alleman. Het is écht gezellig. We kwamen in gesprek met mannen van 65. Die woonden in daar de buurt. Mochten we het jaar daarop wel in een tent bij hen in de tuin logeren.’’

Quote Ik zit er geregeld mee op kantoor. Hoe meer je een lederhose draagt, hoe mooier die wordt Pim Michels

Bier

Sommige gebruiken waren voor de Hengelose vrienden aanvankelijk nog niet helemaal bekend. ,,We kwamen daar aan en liepen direct naar de bar om een halve liter bier te bestellen", vertelt Michels. ,,Toen we daarna richting die tafels liepen, kwamen we erachter dat alleen de vrouwen op zo'n Oktoberfest halve liters drinken. De mannen drinken liters! Toen hebben we die halve liter maar snel achterover geslagen en ook een liter besteld.’’

Het is het gemütliche dat Michels zo aanspreekt. De kleding draagt daar volgens hem ontegenzeggelijk aan bij. Dat gevoel merkt hij ook bij de mensen die hij van lederhosen voorziet. Alhoewel het om een webshop gaat, is er veel persoonlijk contact. Via de 'lederhose-hotline' - zoals Michels zijn speciaal aangeschafte telefoon noemt - spreekt hij vrijwel enkel gelijkgezinden. Vaak ontvangt hij ook feestfoto's.

Kantoor