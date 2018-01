Pizzabezorger overmeestert dreigende scooterrover in Doetinchem

Dit nadat pizzabezorger Peeters de man 'wel 20 minuten' in bedwang heeft moeten houden, nadat hij hem eerst had getackeld. ,,Ik pakte zijn beide armen en ben met mijn knieën op zijn rug gaan zitten. Nee, daar heb ik geen training voor gehad. Ik heb gewoon gedaan wat voor mijn gevoel klopte’’, verhaalt de Doetinchemse pizzabezorger.



Hij was net op de terugweg naar New York Pizza, de zaak aan de Terborgseweg waarvoor hij werkt. De man was hem op de heenweg al opgevallen: ,,Hij liep zwalkend op het fietspad.’’



'Probeerde mij te slaan'

Op de terugweg, rond 18.40 uur, zag hij de man weer. Samen met een kompaan stond hij bij een meisje met een scooter. Jesper: ,,Ik vertrouwde het niet en vroeg of alles goed was. 'Nee', zei het meisje, 'hij probeerde mij net te slaan en wilde mijn scooter hebben'. De mannen liepen toen al weg en we hebben samen de politie gebeld.’’