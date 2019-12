Plan voor sluiten afdelingen ziekenhuis SKB Winterswijk helemaal van tafel

,,Alles ligt weer open", beaamt Saskia Steenbergen, woordvoerder van Santiz, de organisatie waar beide Achterhoekse ziekenhuizen sinds 2017 onder vallen. ,,Er was veel druk en onrust. Daarom gaan we opnieuw bekijken wat we het beste kunnen gaan doen.”



Eerder op de maandag kwam een bericht van Santiz naar buiten waaruit bleek dat er uitstel was. Het bestuur zou aanvankelijk in februari 2020 beslissen over de sluiting van de twee afdelingen. In een brief aan de medewerkers stond dat deze deadline van de baan was: ‘We nemen meer tijd om in gesprek te gaan met interne en externe betrokkenen’.