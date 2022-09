Plan voor zes woningen op plek aannemersbedrijf in Lintelo

Mogelijke moeder (39) Sem Vijverberg blijft twee weken langer vastzitten

DOETINCHEM - De Doetinchemse vrouw (39) die mogelijk de moeder is van Sem Vijverberg en eerder deze week is aangehouden blijft twee weken langer in detentie. Dat heeft de rechter-commissaris in Arnhem vrijdagmiddag beslist.

9 september