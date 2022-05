Plat praoten is niet oubollig, maar juist stoer: ‘Geloof niet dat dialect ooit verdwijnt’

Hoewel corona veel activiteiten om de streektaal te bevorderen heeft gedwarsboomd, groeit de aandacht voor de Nedersaksische streektaal. Zo is er deze zondag een speciale kindervoorstelling met Warboel en Hans Keuper in het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde. Want de streektaal moet levend worden gehouden.



Diana Abbink, 64 jaar en wonend in Winterswijk, is voorzitter van de Dialectkring Achterhook en Liemers. Ze ziet de toekomst voor het plat praoten zonnig in. ,,Tegenwoordig is dialect weer stoer, het maakt deel uit van onze identiteit. Aan die ommekeer heeft ook de Zwarte Cross volop meegewerkt”, zegt Abbink, oud-raadslid en voormalig VVD-wethouder in Winterswijk.