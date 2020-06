Pleidooi voor wolfvrije gebieden in Gelderland

Terrasbe­zoe­ker slaakt zucht van verlich­ting: ‘Heerlijk jongen, eindelijk!’

1 juni LICHTENVOORDE/ DOETINCHEM - Redelijk tot goed gevulde terrassen in de Achterhoek maar nergens zo druk dat wachtrijen ontstaan. Dat is de indruk van de eerste middag dat de horeca eindelijk weer haar gasten mag bedienen. In de zaak, maar vooral buiten op het terras.