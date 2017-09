Politici in Bronckhorst mengen privé en politiek

HENGELO - De politieke optredens van Bennie Wisselink en Herman Stapelbroek staan onder vuur. In het diepste geheim is er in opdracht van burgemeester Marianne Besselink en alle fractievoorzitters een onafhankelijk onderzoek gedaan naar het handelen van de twee. Ze komen hier niet geheel ongeschonden uit.

Deden ze alles in dienst van de gemeenschap of keken ze vooral naar hun privébelang? De twee politici uit Bronckhorst moeten volgende week donderdag tijdens de raadsvergadering het vege lijf zien te redden. Stapelbroek, commissielid van Gemeentebelangen Bronckhorst, zou vertrouwelijke informatie hebben gebruikt waar hij privé zijn voordeel mee wilde doen. Wisselink zette de belangen die hij had bij de ontwikkeling van zijn Treehouse Resort 'onvoldoende op afstand van zijn raadslidmaatschap'.

Dit concludeert Hans van den Heuvel, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg de opdracht om onderzoek te doen naar de werkwijze van Wisselink en Stapelbroek.

Privépersoon

Wisselink is sinds maart 2010 VVD-raadslid in Bronckhorst. Nadat hij in 2011 zijn transportbedrijf van de hand deed, besloot hij in een bos nabij zijn huis in Zelhem een 'boomhotel' te gaan realiseren. In zijn contact met ambtenaren en bestuurders zou hij zich soms tegelijk presenteren als raadslid en als privépersoon. Overigens wordt niet aan Wisselinks integerheid getwijfeld.

Zienswijze