Politie beëindigt 'wekservice' Baakse kermis: 'Kinderachtig'

De Bielemans ging maandag vanaf 06.00 uur door Baak , om dorpsbewoners te wekken en zo te wijzen op de laatste dag kermis in het dorp. Dit is een jarenlange traditie die voorheen nooit problemen opleverde. Dit jaar klaagde iemand die de harde knallen, sirenes en toeters niet kon waarderen. ,,Diegene wist niet precies wat de bedoeling was en heeft ons gebeld. Als politie zijn we er om te handhaven en controleren en dat hebben we in dit geval gedaan’’, zegt Baarslag.

'Zielig en 'jammer'

Het bellen van de politie en de daaropvolgende actie van de agenten kan op weinig waardering rekenen. Op de Facebook-pagina van De Bielemans staat: 'Ajjjj kort rondje vandaag.... Wie was er zo kinderachtig om een melding te doen!?'. Onder dat bericht regent het reacties in de trant van 'zielig', 'jammer' en 'kinderachtig'. Ook zijn er mensen die De Bielemans als troost bier en taart aanbieden. ,,Er werd geklaagd over het kabaal en dat mensen daar wakker van worden. Maar dat is precies onze bedoeling’’, laat een woordvoerder van De Bielemans weten.

Volgens wijkagent Baarslag is het niet de bedoeling de traditionele 'wekservice' om zeep te helpen. ,,We moeten kijken hoe deze mooie traditie in de toekomst voortgezet kan worden. Want zoiets is prachtig, maar een feest moet leuk zijn voor iedereen. Daarom denk ik dat het goed is dat de organisatie in gesprek gaat met de gemeente en goede afspraken maakt over de precieze regels voor volgend jaar.’’