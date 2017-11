Politie: 'Dodelijke aanval met hamer in Winterswijk was een gerichte actie'

Goud- en zilverstaafjes spoorloos na faillissement bedrijf Grollenaar

15:36 ALMELO – De rechtbank in Almelo heeft woensdag Bretello Monumenten BV failliet verklaard. Het is het derde bedrijf van Groenloër Peter Antvelink dat failliet gaat. Antvelink had ooit grote plannen voor het ‘Gat in de Markt’ in Haaksbergen. Die werden echter nooit gerealiseerd.