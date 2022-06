Politie en justitie leggen grote cocaïnelijn vanuit Curaçao naar Oost-Nederland bloot: zes aanhoudingen

SILVOLDE - De politie Oost-Nederland heeft donderdagavond zes personen aangehouden in een groot onderzoek naar cocaïnesmokkel van Curaçao naar Nederland. Voor het onderzoek zijn onder meer panden in Silvolde, Megchelen en doorzocht.

De aangehouden personen worden verdacht van betrokkenheid bij handelen en smokkelen van cocaïne afkomstig uit Curaçao. Met het oprollen, het verstoren van deze cocaïnelijn en het afpakken van de criminele gelden willen politie en justitie een bijdrage leveren aan het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid en veiligheid.

Achterhoek

In Silvolde deed de politie een inval bij een pand aan de Lichtenberg. Of op die locatie ook mensen zijn aangehouden of er iets is gevonden, is niet bekend. In het Overijsselse Hengelo viel de politie panden aan de Slachthuisweg en de Bellinckhof binnen. In de woning aan de Bellinckhof werden naast het woonhuis ook doorzoekingen gedaan in een garage en een auto. Ook in dit geval is niet bekend of de politie iets gevonden heeft.

Wel is bekend dat eerder op de avond drie personen zijn aangehouden in een restaurant in Enschede. De auto’s van de gearresteerden zijn in beslag genomen.

Doorzoekingen

Het gaat in het onderzoek om doorzoekingen van woningen, loodsen en schuren. Bij die doorzoekingen worden speciale drugs- en geldhonden ingezet. Ook werkt de politie samen met een een bijzondere zoekploeg van defensie. Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams die moeilijke zoekopdrachten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of in ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties.

De specialisten maken onder andere gebruik van een grondradar. Daarmee kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem kijken. Met andere apparatuur kunnen de speurders door muren en objecten kijken om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken.

Invallen in Duitsland

Naast de invallen in de Achterhoek en Twente, viel de politie ook panden binnen in Wateringen, Delft, IJmuiden en Amsterdam en het Duitse Vreden, vlak over de grens bij Winterswijk.