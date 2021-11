Politie heeft 'signalen ontvangen' over wietplantage op zolder van brandend huis

Burgemees­ters tevreden met eerste stapavond tot 20.00 uur, zaak in Doetinchem overtreedt regels

DOETINCHEM/ARNHEM - Burgemeesters in de regio zijn tevreden over het verloop van de eerste stapavond waarbij alle kroegen en restaurants om 20.00 uur moesten sluiten. In Arnhem en Doetinchem moest worden ingegrepen.

