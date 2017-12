Politie jaagt op 'catkiller' in Aalten

De politie zet groot in om de dierenbeul te pakken die het afgelopen halfjaar zeker twee katten heeft beschoten aan de Meidoornstraat in Aalten. Beide dieren raakten daardoor zo gewond, dat ze niet meer gered konden worden.

Macho

De meest recente beschieting was eind november. Destijds vond een vrouw die haar hond uitliet een ernstig gewonde kat aan de Damstraat. Het bleek de 4,5 jaar oude kater Macho van Janneke ('graag alleen mijn voornaam') en haar vriend. ,,Zijn achterlijf was volledig verlamd. De dierenarts dacht meteen al aan een beschieting en op een röntgenfoto was inderdaad een kogel te zien’’, vertelt de 25-jarige Aaltense.

Aangifte

Janneke en haar vriend deden aangifte, en de politie liet meteen weten vol in te zetten op het onderzoek. Zo werd het al begraven lichaam van de dode kater weer opgegraven, om de kogel veilig te stellen voor onderzoek. Vermoedelijk is die afgeschoten met een buks.

In mei moest de kat van de buurman van Janneke ook al worden afgemaakt, ook die was beschoten. ,,Die kat werd destijds op bijna dezelfde plek gevonden als Macho. Het lijkt er dus op dat het dezelfde dader is.’’

'Schandalige actie'

Agent Hartman van de dierenpolitie in de oostelijke Achterhoek noemt het een 'schandalige actie'. ,,We willen deze zaak oplossen. We hebben wel een richting waarin we moeten zoeken, maar helaas nog geen verdachte op het oog.’’