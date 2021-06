Politie opent de jacht op wildcrossers in Winterswijk: ‘We gaan met een passend antwoord komen’

column De betrouwba­re waarnemer is de slechtst denkbare verslagge­ver

12:27 Met een vriend - die ik ‘de glazen bol’ noem – zat ik in een restaurant in Amsterdam toen mijn moeder belde. Of ik wel besefte wat ik had geschreven, klonk het vanuit Bontebrug. Het betrof de column die ik vorige week in deze krant publiceerde.