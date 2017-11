Politie: pony is niet beschoten met hagel

Een politiewoordvoerder laat weten dat de pony wel last heeft van hoefbevangenheid, waardoor het dier wiebelt op haar benen. ,,We hebben de eigenaar geadviseerd er een dierenarts en hoefsmid bij te halen."

Eekhof is niet gelukkig met de woorden van de politie. ,,Ik vind het heel voorbarig. We hebben met elkaar afgesproken dat we vrijdagmiddag verder zouden kijken en dan hoor ik dit."

De IJzerloër houdt zich bezig met natuurlijke geneeswijzen. Volgens hem is er wel degelijk geschoten. ,,Ik heb gevoeld met mijn handen en kwam duidelijke tekens tegen. En dat de pony nu last heeft van de hoeven, is niet zo vreemd. Ze kon nauwelijks op haar benen staan door de wondjes, waardoor Diet op een onnatuurlijke manier is gaan staan."