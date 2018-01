Politie tast nog in het duister over identiteit doden Eibergen en Dodewaard

Vandaag heeft de politie gezocht naar sporen langs de Berkel tussen Eibergen en Rekken, zoals kleding of een vervoersmiddel. Ook is meer informatie over het slachtoffer verspreid, in de hoop zo via het publiek achter zijn identiteit te komen. Het slachtoffer droeg een donkerblauwe spijkerbroek van het merk LEE, een zilveren horloge met zwarte band van het merk Jacques Lemans en hij had zwarte Adidas sneakers aan.