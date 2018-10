Politie treft wapen, vuurwerkbommen, vlindermes en drugs aan bij 25-jarige Didammer

3FM-dj’s Mark en Rámon via de Achterhoek naar Utrecht voor Serious Request 2.0

17:03 REGIO - Twente en de Achterhoek zijn de derde regio waar dj’s van NPO 3FM in december beginnen aan Serious Request nieuwe stijl. Hengelo is in de week voor kerst de derde plek waar ‘De Lifeline’ begint. Eerder vandaag werden Vlieland en het Limburgse Weert al als startplaats bekendgemaakt.