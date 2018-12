Politie waarschuwt voor fraude met concertkaartjes van Normaal

Uitspraak over Albert Heijn Didam op 8 januari

17:09 DIDAM/ZUTPHEN - De rechter oordeelt op 8 januari 2019 over de eis van de Didamse Albert Heijn om alsnog voor een plek in het centrum van Didam in aanmerking te komen. Tot die tijd zal de gemeente Montferland geen overeenkomst tekenen met ontwikkelaar Groenstaete over de verkoop van het terrein rond het oude gemeentehuis.