Politie waarschuwt voor verdacht busje in de Achterhoek: 'Ze komen met smoes over ophalen oud ijzer om te controleren of er mensen thuis zijn’

Mexicaan (28) blijft vastzitten voor betrokken­heid drugslabs Achter­drempt en Arnhem

DEN BOSCH/DREMPT - Of hij nu een van de kopstukken is van een stel opgerolde crystal meth-labs in onder meer Achterdrempt en Arnhem, waar het OM hem volgens zijn advocaat voor aanziet, of niet: een 28-jarige Mexicaan blijft in voorlopige hechtenis.

15:59