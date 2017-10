Politie zoekt dader ernstig geweldsdelict in Winterswijk

Een man die niet bij naam genoemd wil worden, zag het incident rond 13.10 uur voor zijn ogen gebeuren. ,,Ik was bij mijn moeder op bezoek, hier in de Verlengde Morsestraat. Een man liep op de stoep. Uit een auto kwam een andere man, die hem met een hamer op het achterhoofd sloeg. Het slachtoffer bloedde als een varken. Ik riep tegen mijn moeder: snel 112 bellen! Dat deed ze. Ondertussen rende mijn vrouw naar buiten om het slachtoffer te helpen. Ze heeft de wond afgedekt. De man die met de hamer had geslagen, stapte in zijn auto en reed weg. Het was een auto met een buitenlands kenteken. Ze heeft nog geprobeerd een steen naar de auto te gooien.’’