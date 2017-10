Politiehond bijt verslaggever in arm

Patrick Jacobsen, hoofdagent bij de politie Achterhoek-West in Doetinchem, begeleidt Bouke bij het bijten. De Ulftenaar is de baas van Bouke en is dit voorjaar begonnen met het opleiden van de in maart geboren herder tot diensthond. ,,Bouke is pas net zeven maanden oud, maar hij ziet er inderdaad al niet meer uit als een pup. Hij gedraagt zich nog wel echt als een jonge hond, Bouke is nog erg speels en springerig.’’



Volgens Jacobsen gaat het trainen wel 'als een trein'. ,,Het gaat supergoed, ik moet oppassen dat we niet te veel doen. Bouke wil graag, maar mag nog niet alles aangezien hij nog niet volgroeid is.’’