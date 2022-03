Polman vertrekt uit de Montferlandse politiek: ‘Teleurgesteld in bestuur van de partij’

Benefiet­con­cert van Liemerse zangkoren voor hulp aan Oekraïne: ‘We wilden altijd al iets samen doen’

ZEVENAAR - Tot hun eigen positieve verbazing zijn de drie Liemerse koren A Sign of Friendship, The New Voices en Repeat er in korte tijd in geslaagd een benefietconcert te organiseren. Op dinsdag 29 maart treden tweehonderd zangers en zangeressen aan voor twee concerten in Theater Musiater in Zevenaar. De opbrengst van de kaarten en omzet van de avond is in zijn geheel bestemd voor hulp aan Oekraïne.

