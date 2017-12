Pomphouder Elten omgebracht met messen en brandblusser

KLEEF/ ELTEN - De moordenaar van Theodor Christ droomde er al tijden van iemand te vermoorden. De pomphouder werd in het laatste uur van zijn leven tot bloedens toe geslagen met onder meer een brandblusser en gestoken met een mes. Het slachtoffer kende zijn moordenaar via een sekschat.

De gewelddadige wijze waarop Christ om het leven is gebracht, verklaart het spoor van bloed dat in zijn huis is gevonden. De Duitse politie maakte de bizarre details woensdagmiddag bekend.

Lees ook Verdriet na moord op bekend gezicht van tankstation Lees meer

De 25-jarige verdachte die voor de moord is aangehouden, heeft zijn daad in geuren en kleuren bekend, zo blijkt uit het relaas van de politie. De man, een inwoner van Kleef, zit zonder werk. Mede daarom heeft hij het huis overhoop gehaald, op zoek naar geld.

De pomphouder had donderdag afgesproken met de man die hem later van het leven beroofde. De chatgesprekken leidden tot een afspraak op het busstation in Emmerik, vanwaar ze naar het huis van Christ reden. De ochtend erna werd hij dood in zijn huis gevonden.