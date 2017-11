Postbode bezorgt voor een tientje de kerstboom aan huis

Voor de kerstlustigen die daar geen zin in of tijd voor hebben, steekt Muller graag de handen uit de mouwen. In de webshop klikken mensen op de kerstboom van hun keus, dan gaat de Doetinchemmer het land op om 'm vers te zagen. De boom wordt daarna ingepakt met de nettenmachine en gaat op de post. De volgende dag in huis. ,,Nee, er hoeft geen extra doos omheen. De bomen gaan zo mee met de bezorger. Kaartje met het adres eraan, klaar’’, vertelt Muller, naast een vers ingepakte, manshoge Nordmann.



Bestellingen via de webshop kreeg Muller vorig jaar uit het hele land. ,,Veel uit de omgeving, maar er zaten ook mensen uit Den Haag tussen. De bezorgkosten zijn altijd gelijk: 10 euro. Of je nu vijf kilometer verderop woont of in het westen, dat maakt niets uit.’’