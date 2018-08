Premium, wereldberoemd in de Achterhoek, speelt voor het laatst

videoLICHTENVOORDE - Rockband Premium stopt. Premium, wereldberoemd in de Achterhoek, speelt zondag 9 september voor het laatst bij De Zaak Op Straat tijdens de Lichtenvoordse kermis. 'Na 16 jaar lachen gieren brullen en exact 250 optredens later, hangen wij onze gitaren aan de wilgen, onze drumstokken gooien we in het maïs en onze dansschoenen gaan in de kast', schrijft de band op zijn Facebookpagina.

Geen teruglopende zalen, geen ruzies over muzikale keuzes of groupies, maar 'het is mooi geweest'. ,,Het is nu nog leuk om te spelen, maar je moet niet krijgen dat de mensen denken 'daar heb je ze weer'’’, legt gitarist Dorus Wolters uit.

Eind mei besloot de band er een punt achter te zetten. ,,Toen Dorus aangaf te willen stoppen, hebben we eigenlijk direct besloten allemaal te stoppen’’, vertelt bassist Joep Lankveld die samen met Wolters de band startte.

Dak eraf

De afgelopen 16 jaar speelde Premium, in wisselende samenstelling, de zalen in de Achterhoek en ver daar buiten -'ook in Lopik speelden we het dak eraf, hoor'- plat. Lankveld: ,,Ik stond iedere keer weer te kijken dat zoveel mensen naar ons komen kijken.’’ De boekingen deden ze al die jaren zelf. ,,Onze promotie was minimaal. We hebben het echt gehad van zien en gezien worden. Soms kwamen we het podium aflopen en werden we direct gevraagd voor een volgend optreden.’’

Er is vrijwel geen kermis of feesttent in de regio te vinden waar Premium niet heeft gespeeld. 'Gewoon schik hebben op het podium', is volgens Lankveld het succes van Premium. ,,Als je dat uitstraalt, dan krijg je dat terug van het publiek.’’

Lichtenvoordse kermis