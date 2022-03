ProRail overweegt aangifte na aanrijding trein met tuinhuisje bij Beltrum: machinist lichtgewond

Daarbij is de machinist licht gewond geraakt. ,,En dat had veel slechter af kunnen lopen", zegt een woordvoerder van Arriva. Ze verwijst daarbij naar de foto van ProRail die zaterdagavond op Twitter verscheen. Daarop is te zien hoe de houten planken uit de ruit van de cabine steken.

Politie doet onderzoek

Wat er zaterdagavond precies is gebeurd, wordt onderzocht door de politie. ,,Aan de hand daarvan beslissen we of we aangifte doen", zegt een woordvoerder van ProRail, de instantie die verantwoordelijk is voor het spoor.

Volledig scherm De ravage na de botsing. © News United | Wijnand Rensink Het lijkt erop dat het tuinhuisje op een kar stond, die werd voortgetrokken door een tractor. Bij de spoorovergang aan de Nijkampseweg - tussen Lievelde, Groenlo en Beltrum - bleef de kar op het spoor staan. Volgens eerdere berichtgeving zou een groep jongens de kar met het tuinhuisje over het spoor willen vervoeren.

,,Of de tractor niet snel genoeg weg kwam of klem kwam te zitten, moet worden onderzocht", volgens de woordvoerder van ProRail. ,,Wel was de tractor losgekoppeld van de kar toen de trein eraan kwam. We wachten nu af wat uit het politieonderzoek komt. Aan de hand daarvan beslissen we of we aangifte doen.”

Twaalf uur geen trein

De ravage was enorm. Volgens ProRail is er flinke schade. Zo moest de overgang weer hersteld worden en de trein weggetrokken. De passagiers zijn met een bus verder gebracht. De treinverbinding was pas zondagmorgen om zes uur weer hersteld. Omdat hier enkelspoor ligt konden er dus twaalf uur lang geen treinen rijden tussen Lichtenvoorde (station Lievelde) en Ruurlo. ,,Dit gaat wel een staartje krijgen", denkt de woordvoerder van ProRail.

Hoe het met de chauffeur is, is niet duidelijk. ,,Het zal behoorlijke impact hebben gehad", denkt de woordvoerder van Arriva.