Protestborden ontsieren open dag Elver; Vodafone zegt toe alternatieve locaties voor zendmast te gaan onderzoeken

de nieuws update Animatie­film Knor ingestuurd voor Oscars • Ruzie om steak in Arnhems hotel

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: De Arnhemse animatiefilm ‘Knor’ is door het Nederlandse Film Fonds ingezonden voor de Oscars en een 34-jarige man is op heterdaad betrapt bij een autobrand in Nijmegen.

28 september