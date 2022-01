Provincie steekt alvast 30 miljoen in sneltrein Achterhoek - Arnhem: ‘Om de vaart erin te houden’

,,We nemen het voortouw om de vaart erin te houden”, zegt provinciaal gedeputeerde Jan van der Meer. ,,We rekenen erop dat het nieuwe kabinet ook het belang van het oostelijke deel van zijn spoorwegnet ziet. Dit jaar hopen we afspraken te kunnen maken met het Rijk over de financiering.”



Gedeputeerde Staten geven daarmee een ‘go’ voor de RegioExpres. Provinciale Staten moeten er nog een klap op geven. De toezegging van de 30 miljoen deed de provincie al eerder. ,,Maar we zijn blij dat de provincie zo voortgang wil boeken”, zegt Rens Steintjes, als wethouder van Doetinchem bestuurlijk trekker in de Achterhoek van de RegioExpres.