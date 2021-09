ProWonen schrikt van onderzoek over matig onderhoud huurwoningen: ‘Kan niet waar zijn’

RTL Nieuws analyseerde cijfers van de Autoriteit woningcorporaties, die door de verhuurders van sociale huurwoningen zelf zijn aangeleverd. Het gaat om de zogenoemde conditiescore van woningen. De score wordt vastgesteld door een onafhankelijke inspecteur. Deze beoordeelt de staat van onderhoud van verschillende onderdelen van een woning, zoals de fundering, het dak en technische installaties.



Minstens 80.000 sociale huurwoningen in Nederland verkeren in een matige tot zeer slechte staat, zo maakte RTL Nieuws bekend na bestudering van de cijfers. Huurders kunnen hierdoor te maken krijgen met lekkages, beschimmelde muren en plafonds, onbegaanbare balkons of rottende kozijnen.



Overigens kan het ook anders: bij ruim 80 corporaties in het land is niets mis met het onderhoud, aldus het onderzoek. Zij hebben geen enkele woning in matige, slechte of zeer slechte conditie.