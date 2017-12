PVV uit afgrijzen over bezoek van politie aan moskee in Haaksbergen

HAAKSBERGEN - Een bezoek van een groep politieagenten aan de Ertugrul Gazi Moskee in Haaksbergen is de PVV Overijssel in het verkeerde keelgat geschoten. De partij zegt 'met afgrijzen' kennis te hebben genomen van het nieuws. Ook Geert Wilders heeft gereageerd; de PVV-leider noemt het 'capitulatie van de politie'.

De politie Haaksbergen plaatste donderdag een bericht op haar Facebookpagina. Op de foto is een zestal agenten, samen met leden van de Ertugrul Gazi Moskee, in het gebedshuis te zien. „We hebben een rondleiding en een presentatie gekregen in de Ertugrul Gazi Moskee. Dit op uitnodiging van het moskeebestuur”, schrijft de politie in de Facebookpost.

'Informeel'

Dankzij de rondleiding en presentatie zegt de politie veel geleerd te hebben over de islamitische normen en waarden. „En we hebben het middaggebed, geleid door de Imam, mogen meemaken. Daarbij werd ons veel verteld over de inrichting van de gebedsruimte, het spreekgestoelte en de kansel.”

De middag werd 'informeel afgesloten met thee en iets lekkers, gemaakt door de vrouwenvereniging van de moskee'. De politie besluit met: „Deze ontmoeting werd door beide partijen als zeer zinvol ervaren.”

Reactie PVV

De PVV Overijssel reageert vol afgrijzen op het Facebookbericht. „Wij willen dat de politie zich houdt aan haar eigen gedragscode en dus een neutrale uitstraling houdt. Daar past het poseren met predikers van een soldatenreligie absoluut niet bij”, aldus de partij. „En dat terwijl de Nederlandse tradities als Zwarte Piet doelmatig door de politie worden geboycot omdat de politie in deze maatschappelijke discussie een neutrale houding wil innemen.”

'Verbinding zoeken'

Ook onder het Facebookbericht van de politie Haaksbergen zelf wordt massaal gereageerd. „Wij zien dat het bericht veel reacties oproept”, reageert de politie. „Wij vertegenwoordigen alle groeperingen in de samenleving. Het is voor ons cruciaal om goed in verbinding te zijn met al deze groepen. In dit kader bezoeken we regelmatig kerken, scholen, ondernemers, wijkcentra, sportverenigingen, synagogen en andere maatschappelijke instanties.”